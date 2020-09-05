В Минске больше тысячи студентов прошли маршем по проспекту Независимости в центре города. Они протестовали против насилия со стороны правоохранительных органов, результатов подсчёта голосов на президентских выборах и против задержаний студентов милицией. Собравшиеся скандировали "Мы – студенты, а не быдло!", — передаёт канал "Настоящее время".

После демонстрации сотрудники милиции в масках начали задерживать участников, сообщает Tut.by. Всего по состоянию на 15 часов по московскому времени были задержаны 26 человек, сообщает правозащитный центр "Весна".

Учащиеся минских вузов выходят на протестные мероприятия с конца августа. Самым масштабным стало шествие 1 сентября, в нем приняли участие тысячи человек. Силовики ответили жесткими задержаниями. По данным МВД республики, за один день студенческих протестов задержали 128 человек.

5 сентября в Беларуси также запланированы "Женские марши мира".