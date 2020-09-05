На крупном "Женском марше" в Минске задержали журналистов

В Минске при освещении крупной протестной акции, "Женского марша", задержаны двое журналистов телеканала "Белсат".

Максим Калитовский и Алена Дубовик вели прямой эфир. Их задержали недалеко от Октябрьской площади, сообщает портал Tut.by. По его сведениям, участницы марша пытались помешать неизвестным в балаклавах забрать журналистов, однако сделать этого не смогли.

Как пишут местные СМИ, участницы акции собрались возле Комаровского рынка, а затем колонной двинулись в сторону проспекта Независимости. Некоторые женщины держат плакаты, цветы, красно-белые флаги. Это давний символ протеста против президента Александра Лукашенко. Проезжающие мимо машины сигналили протестующим в знак поддержки.

По информации Белорусской службы Радио Свобода, марш собрал около 10 тысяч участников.

Ранее в субботу в белорусской столице прошли студенческие акции солидарности. Некоторых молодых людей задержали.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что 5 сентября за участие в несанкционированных массовых мероприятиях были задержаны около 30 человек. "Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала", - отметила представитель управления. Правозащитный центр "Весна" сообщил о примерно 20 задержанных студентах в Минске.

В Гомеле на "Женский марш" собрались около 200 человек. А в Гродно в субботу прошел марш против насилия, особенно против студентов, школьников, детей.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются массовые акции против официальных итогов президентских выборах, на которых, по данным ЦИК, на шестой срок подряд был избран Лукашенко. В первые дни протестов ОМОН жёстко разгонял их участников. Пострадали сотни людей, тысячи были задержаны, и многие впоследствии рассказали о пытках и издевательствах в СИЗО.