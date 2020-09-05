Соратница Тихановской рассказала, как власти вывезли её в Польшу

Член президиума белорусского оппозиционного Координационного совета Ольга Ковалькова в ночь на субботу пересекла белорусско-польскую границу и сейчас находится в Варшаве.

На пресс-конференции в Польше днём 5 сентября Ковалькова рассказала, что её вывезли из страны, передаёт Белорусская служба Радио Свобода. Соратницы оппозиционного политика Светланы Тихановской утверждает, что в изолятор на Окрестина в Минске к ней пришли представители властей и сказали, что если она останется в Белоруссии, то её еще долго не выпустят из тюрьмы. "Меня посадили в машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли", - рассказала Ковалькова, добавив, что её позднее доставили на погранпереход "Брузги" под Гродно, где она перешла границу. Ковалькова заметила, её вывезли из Беларуси, как Светлану Тихановскую. "Это становится плохой привычкой властей - вывозить или не пускать белорусских граждан в нашу страну", - сказала она журналистам.

Член Координационного совета подчеркивает, что её вывезли против ее воли, и что она намерена вернуться на родину.

В конце августа Ольга Ковалькова была приговорена к 10 суткам ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. 3

сентября в пресс-службе Координационного совета белорусской оппозиции сообщили, что активистка получила еще 15 суток ареста по аналогичному обвинению. Тогда же Ковалькова была повторно задержана после выхода из изолятора, отмечает "Интерфакс".

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Руководство Белоруссии называет этот орган неконституционным. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате власти. Членов Координационного совета вызывают на допросы.