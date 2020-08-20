В Белоруссии возбуждено уголовное дело из-за создания совета оппозиции

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания координационного совета оппозиции. Об этом сообщил генпрокурор страны Александр Конюк. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь ", - заявил он. Его цитирует канал прокуратуры.

Координационный совет по передаче власти был представлен в Минске в начале недели. В его президиум вошли Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко, представители кандидатов на пост президента Виктора Бабарико и Светланы Тихановской. На пресс-конференции было заявлено, что совет надеется на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Сам Лукашенко заявил, что в состав совета вошли "бывшие прикорытники", "обиженные" и "откровенно навязанные нацисты". На заседании Совета безопасности в среду заявил, что считает создание альтернативных органов в стране незаконным.

В Координационном совете в четверг заявили, что его деятельность не нарушает законы страны, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.