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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Россия и судьба поэта Дениса Новикова

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Россия и судьба поэта Дениса Новикова
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Россия и судьба поэта Дениса Новикова

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"Туман расстилается прямо". Новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Наша тема - поэзия и философия Дениса Новикова. Также в программе - фрагменты двух интервью (1996 и 1998 годов) Игоря Марковича Ефимова - писателя, публициста и издателя, скончавшегося в августе в Пенсильвании. Архивные пленки.

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