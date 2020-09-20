Поверх барьеров с Иваном Толстым. Россия и судьба поэта Дениса Новикова

"Туман расстилается прямо". Новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Наша тема - поэзия и философия Дениса Новикова. Также в программе - фрагменты двух интервью (1996 и 1998 годов) Игоря Марковича Ефимова - писателя, публициста и издателя, скончавшегося в августе в Пенсильвании. Архивные пленки.