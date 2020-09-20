Музыка на Свободе. 1967: хорошо выдержанный рок. Артемий Троицкий вспоминает о тех незабвенных временах
Программа "Музыка на Свободе" в качестве своей главной темы выбирает образчики немеркнущей славы рок-н-ролла. Рок-критик Артемий Троицкий вспоминает о тех незабвенных временах, когда великие старцы экспериментальной музыки были молоды, дерзки и энергичны.
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