Глава МИД ФРГ впервые упомянул "Северный поток-2" в связи с Навальным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию в ближайшие дни предпринять конкретные шаги по расследованию возможного отравления российского оппозицонера Алексея Навального. В интервью газете Bild am Sonntag он предупредил, что если Москва будет продолжать делать "туманные заявления", то для Берлина это станет доказательством причастности российских властей к преступлению.

В этом случае, по словам Мааса, Германии "придётся исходить из того, что России есть, что скрывать" - и она инициирует обсуждение возможной реакции со своими партнёрами. Глава МИД Германии прямо упомянул, что речь может идти о санкциях, которые, по мнению Мааса, должны быть адресными.

Маас напомнил о том, что отравляющее вещество из семейства "Новичок", которое специалисты из лаборатории Бундесвера нашли в организме Навального, ранее использовалось для покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери - а ответственность за это преступление Берлин, вслед за Лондоном, возлагает на российские власти.

Глава внешнеполитического ведомства Германии также впервые прямо упомянул проект газопровода "Северный поток-2" в контексте отравления Навального. "Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - сказал он, отметив при этом, что сводить дискуссию о мерах в отношении Москвы в связи с отравлением оппозиционера только к вопросу о газопроводе было бы неправильно.

Маас дал понять, что на данный момент не поддерживает выход Германии из проекта газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря (его сооружение сейчас приостановлено из-за американских санкций). По словам главы МИД ФРГ, те, кто призывает выйти из проекта, должны задуматься о последствиях для европейских, в том числе германских, компаний, которые в нём участвуют.

Отказаться от "Северного потока-2" в последние дни призывал ряд германских политиков, в том числе из правящей коалиции.

Маас представляет Социал-демократическую партию, которая традиционно выступает за более мягкую политику по отношению к России, чем её партнёры по ХДС Ангелы Меркель или оппозиционные Зелёные.

Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Политик находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Он в коме уже 18 дней.

Российская сторона утверждает, что до вывоза Навального в ФРГ никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. В Москве указали, что продолжают ждать от Берлина ответ на запрос Генпрокуратуры.

В среду власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального вне всякого сомнения обнаружены следы яда из разработанного еще в СССР семейства "Новичок". Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Алексеем Навальным.