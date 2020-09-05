Леонид Рошаль предложил ФРГ создать экспертную группу по Навальному

Российская Национальная медицинская палата предложила коллегам в Германии создать экспертную группу, чтобы установить причины состояния Алексея Навального, заявил в субботу президент этой палаты Леонид Рошаль.

"Давайте спокойно вместе соберёмся, представители и специалисты, России и Германии, и обсудим…если окажется, что действительно, Навальный был отравлен, мы считаем необходимым возбудить уголовное дело", - сказал Рошаль.

3 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли глава государства просить возбудить дело по ситуации с Навальным, сказал, что МВД проводит сейчас доследственную проверку, а Москва пока не имеет информации от коллег в Берлине.

В среду власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального вне всякого сомнения обнаружены следы яда из разработанного еще в СССР семейства "Новичок", которым, в частности, по данным британского следствия, были отравлены в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей Лондон возложил на Россию. В Москве эти обвинения отвергают.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Алексеем Навальным.

Российская сторона утверждает, что до вывоза Навального в ФРГ никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. В Москве указали, что продолжают ждать от Берлина ответ на запрос Генпрокуратуры.

Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Политик находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите".

Соратники Навального уверены, что он был отравлен по приказу Кремля, что российские власти отрицают. Кроме того, в распространённом в субботу комментарии МИД России говорится, что над "токсичными соединениями нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", работали специалисты многих западных стран и структур НАТО".

В 2019 году ОЗХО (международная Организация по запрещению химоружия) внесла вещества, предположительно, схожие с "Новичком", в список запрещённых. Страны НАТО призывают Россию раскрыть ОЗХО программу работы над боевым отравляющим веществом "Новичок". "Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является недопустимым нарушением международных правил", - заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Президент США Дональд Трамп 4 сентября на брифинге в Вашингтоне воздержался от того, чтобы осуждать Москву за предполагаемое отравление Алексея Навального, отмечает "Би-би-си". Трамп назвал произошедшее с Навальным "трагическим и ужасным событием, которого не должно было случиться". Но, по словам главы Белого дома, его администрация пока не видела никаких доказательств, которые позднее обязательно изучит. Одновременно "Голос Америки" приводит слова Трампа о том, что у него нет причин сомневаться в выводах правительства Германии. Также Трамп назвал Китай большей угрозой миру, чем Россия. "Интересно, что все говорят о России, и я не возражаю, что вы упоминаете Россию, но я думаю, что, возможно, Китай сейчас стоит большего внимания и обсуждения", - подчеркнул Трамп на встрече с журналистами.