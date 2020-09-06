Представитель Сербии возмущён постом Захаровой о Вучиче и Шэрон Стоун

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич резко осудил запись в фейсбуке представителя МИД России Марии Захаровой, посвящённую визиту президента Сербии Александра Вучича в Вашингтон.

Захарова в своём посте опубликовала фото Вучича в Овальном кабинете Белого дома - на нём сербский президент сидит на стуле напротив Трампа, который сидит в кресле за столом. Это фото ранее опубликовал в соцсетях ряд российских блогеров, иногда снабжая его комментариями о том, что Вучича, по их мнению, в Белом доме "унизили". Захарова вместе с фото Вучича разместила скриншот кадра из фильма "Основной инстинкт", на котором Шэрон Стоун сидит в позе "нога на ногу", и разместила такой комментарий: "Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, как будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте".

Запись Захаровой вызвала множество комментариев, как сербов, так и россиян. Часть комментаторов поддержала её, однако другие высказали сомнения в том, что официальному представителю МИД России пристало комментировать деятельность глав иностранных государств подобным образом.

Марко Джурич посвятил посту Захаровой отдельную запись в твиттере, написав: "А представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил себе отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Вам должно быть стыдно!"

Во время недавнего визита Вучича и премьер-министра частично признанной республики Косово Авдуллаха Хоти в Вашингтон при посредничестве США было подписано соглашение о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией. При этом Вучич подчеркнул, что это не означает признание Белградом независимости Косова, вышедшего из-под контроля сербских властей в 1999 году и провозгласившего независимость в 2008.