МВД Белоруссии перед маршем протеста перекроет проспекты Минска

МВД Белоруссии заявило, что перекроет в воскресенье проспекты в центре Минска, чтобы пресечь шествие оппозиции.

Противники президента Александра Лукашенко намерены 6 сентября - как и в предыдущие несколько воскресных дней - провести в столице Белоруссии массовый марш протеста.

Один из наиболее популярных оппозиционных телеграм-каналов Nexta опубликовал анонс мероприятия, которое - как и предыдущие марши - не согласовывалось с властями. Целью марша должен стать проспект Независимости и площадь Независимости, но если они будут перекрыты, есть альтернативные маршруты.​ Участников марша призывают выходить с портретами политзаключённых и тех, кто подвергся репрессиям в последние дни. Акция пройдёт под названием "Марш единства" и под лозунгом "Один за всех, и все за одного".

В воскресенье на прошлой и на позапрошлой неделе участники маршей двигались в сторону резиденции Александра Лукашенко - дворца Независимости - однако не предпринимали попыток прорвать кордоны сотрудников правоохранительных органов.

В МВД заявили о том, что к поддержанию порядка привлечены внутренние войска, в Минске размещена спецтехника.

Накануне по официальным данным в Минске был задержан 91 человек, в том числе 34 студента. 9 из них оставлены до суда в изоляторе.