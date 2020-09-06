МВД Белоруссии перед маршем протеста перекроет проспекты Минска

МВД Белоруссии заявило, что перекроет в воскресенье проспекты в центре Минска, чтобы пресечь шествие оппозиции.
Противники президента Александра Лукашенко намерены 6 сентября - как и в предыдущие несколько воскресных дней - провести в столице Белоруссии массовый марш протеста.
Один из наиболее популярных оппозиционных телеграм-каналов Nexta опубликовал анонс мероприятия, которое - как и предыдущие марши - не согласовывалось с властями. Целью марша должен стать проспект Независимости и площадь Независимости, но если они будут перекрыты, есть альтернативные маршруты. Участников марша призывают выходить с портретами политзаключённых и тех, кто подвергся репрессиям в последние дни. Акция пройдёт под названием "Марш единства" и под лозунгом "Один за всех, и все за одного".
В воскресенье на прошлой и на позапрошлой неделе участники маршей двигались в сторону резиденции Александра Лукашенко - дворца Независимости - однако не предпринимали попыток прорвать кордоны сотрудников правоохранительных органов.
В МВД заявили о том, что к поддержанию порядка привлечены внутренние войска, в Минске размещена спецтехника.
Накануне по официальным данным в Минске был задержан 91 человек, в том числе 34 студента. 9 из них оставлены до суда в изоляторе.
- Акции протеста против Александра Лукашенко проходят в столице Белоруссии и других городах уже почти месяц - после выборов 9 августа, которые, как утверждают противники Лукашенко, были грубо сфальсифицированы.
- В особенности в первые дни участников акций протеста задерживали, есть множество свидетельств об избиениях и издевательствах над ними. Сторонники оппозиции создали Координационный совет, однако протесты по-прежнему по большей части проходят стихийно, у них нет единого организатора. Главный лозунг - уход Лукашенко или, во всяком случае, проведение повторных выборов, а также прекращение полицейского насилия и привлечение виновных в нём к ответственности.
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