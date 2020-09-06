За неделю в РФ заразившихся коронавирусом больше, чем выздоровевших

Впервые с июня за прошедшую неделю в России число выявленных инфицированных коронавирусом людей превысило число тех, кто официально признан выздоровевшим от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба, они публикуются каждый день.

С 31 августа по 6 сентября штаб сообщил о 35 179 заразившихся, а выздоровели за этот период меньше 34 тысяч.

Соответственно выросло число так называемых активных случаев, то есть тех, кто сейчас болен. Их более 166 тысяч. Число новых инфицированных и умерших за прошедшую неделю более высокое, чем неделей ранее, хотя и несущественно.

При этом информация оперативного штаба не является окончательной и впоследствии корректируется. В особенности это относится к показателям смертей от коронавирусной инфекции. Согласно опубликованной на этой неделе информации Росстата, в июле умерли более 10 тысяч человек, у которых был выявлен коронавирус, основной причиной смерти COVID-19 был признан у почти 5 тысяч человек. Штаб приводил меньшие цифры.

За всё же время эпидемии, по данным оперативного штаба, от коронавирусной инфекции скончались более 17 тысяч жителей России. По данным же Росстата, только за период с мая по июль умерли более 30 тысяч человек, у которых был выявлен коронавирус.

Представители российских властей заявляют, что пока говорить о возобновлении карантинных мер нет оснований. В министерстве просвещения в воскресенье также отвергли принудительную вакцинацию учителей и заверили, что не будут отправлять школьников на тестирование.

В последние недели наблюдается увеличение числа инфицированных в странах Европы. В некоторых государствах, например Франции или Чехии, ежедневный прирост новых случаев уже превысил показатели на пике эпидемии весной. При этом число смертей существенно меньше, чем в марте-апреле.