Нападение в курортном городе Сус, в Тунисе, расследуется как теракт

В Тунисе в результате нападения, которое следствие расценило как теракт, убит офицер полиции, еще один – получил ранения.

В курортном городе Сус в воскресенье предполагаемые боевики протаранили на машине контрольно-пропускной пункт Национальной гвардии, а затем атаковали двух находившихся там сотрудников силовых структур с ножами. Прежде чем скрыться, они захватили оружие и полицейский автомобиль. В ходе погони через туристический район Эль-Кантави и перестрелки все трое нападавших были застрелены полицией.

Власти расследуют произошедшее как теракт. Но, как отмечает "Би-би-си", пока не ясно, были ли нападавшие связаны с какой-то конкретной экстремистской группой. Главную угрозу в Тунисе сейчас представляют рассеянные по стране "спящие" ячейки джихадистов, вернувшихся из Сирии, Ливии, а также из Ирака.

Нынешний предполагаемый теракт произошел спустя двое суток после того, как в Тунисе приступило к работе новое правительство.

Город Сус на берегу Средиземного моря в 2015 году стал местом одного из самых крупных терактов в стране. Тогда в результате стрельбы, открытой нападавшим на территории одного из отелей, погибли 38 человек, большинство из которых - британские туристы.