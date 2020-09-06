В мире рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом

В мире отмечен рекордный суточный прирост заразившихся коронавируса – 304626, такую статистику привёл в воскресенье, 6 сентября, американский университет Джонса Хопкинса.

Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа, когда за сутки прирост составил 304 351 зараженных, отмечает "Немецкая волна". При этом число фиксируемых в сутки смертельных случаев сократилось почти вдвое. Если 14 августа скончались 10 135 инфицированных больных, то за истекшие 24 часа в мире умерли 5637 человек.

Всего в мире инфекцию обнаружили у более чем 26 с половиной миллиона жителей. На первом месте США, за ними в первой тройке Бразилия и Индия. Россия по числу инфицированных на четвертом месте – более миллиона человек, и на 12-м месте по числу скончавшихся - 17 820.

В августе, напоминает РБК, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что человечество может победить пандемию коронавируса менее чем за два года. Эти сроки будут более реальными, если страны проявят солидарность и объединятся, считает директор организации.