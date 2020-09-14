Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Соцреализм по-мексикански

Беседа с Соломоном Волковым о великих муралистах и их революционном искусстве * Мексиканские уроки самобытности в США * Храм труда в Детройте * Как Диего Ривера писал Ленина без Сталина
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