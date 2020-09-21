Лицом к событию. Кто платит за амбиции Путина?

О связи коррупции и экономической стагнации в России беседуем с экономистом Сергеем Алексашенко и заместителем гендиректора российского отделения Transparency International Ильей Шумановым. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30850095.html