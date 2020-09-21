О связи коррупции и экономической стагнации в России беседуем с экономистом Сергеем Алексашенко и заместителем гендиректора российского отделения Transparency International Ильей Шумановым. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30850095.html
Другие материалы
-
21 сентября 2020
Лицом к событию. Кто платит за амбиции Путина?
-
18 сентября 2020
Лицом к событию. Бутылка укажет на отравителя?
-
17 сентября 2020
Лицом к событию. Новый конституционный порядок Путина
-
16 сентября 2020
Лицом к событию. Сказки Лукашенко про НАТО
-
15 сентября 2020
Лицом к событию. Россия и Европа: отравленные отношения?
-
14 сентября 2020
Лицом к событию. Приехал в Сочи сдаваться Путину