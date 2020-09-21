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Время Свободы

Время Свободы: "Жемчужный прапорщик" вернулся

Время Свободы: "Жемчужный прапорщик" вернулся
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Время Свободы: "Жемчужный прапорщик" вернулся

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Министерство финансов США обнародовало документы, свидетельствующие о махинациях людей из окружения Владимира Путина, с целью обойти наложенные на них санкции за аннексию Крыма***Координационный совет оппозиции в Беларуси продолжает работу, несмотря на разгром властями его президиума***«Жемчужный прапорщик» вновь заявил о себе – на этот раз он напал на полицейского

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