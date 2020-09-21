Время Свободы: "Жемчужный прапорщик" вернулся

Министерство финансов США обнародовало документы, свидетельствующие о махинациях людей из окружения Владимира Путина, с целью обойти наложенные на них санкции за аннексию Крыма***Координационный совет оппозиции в Беларуси продолжает работу, несмотря на разгром властями его президиума***«Жемчужный прапорщик» вновь заявил о себе – на этот раз он напал на полицейского