Время Свободы: "Жемчужный прапорщик" вернулся

Министерство финансов США обнародовало документы, свидетельствующие о махинациях людей из окружения Владимира Путина, с целью обойти наложенные на них санкции за аннексию Крыма***Координационный совет оппозиции в Беларуси продолжает работу, несмотря на разгром властями его президиума***«Жемчужный прапорщик» вновь заявил о себе – на этот раз он напал на полицейского
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