Кипрская газета назвала россиян и украинцев с "золотыми паспортами"

Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые получили так называемые золотые паспорта Кипра за инвестиции. Ранее перечень был засекречен, теперь гриф "секретно" снят.

Издание ссылается на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса. В нем говорится, что всего с 2008 по 2012 годы кипрское гражданство получил 141 иностранец, 34 из них на момент подачи заявления "входили в группу высокого риска". В их числе член правления госкорпорации ВЭБ РФ Михаил Кузовлев; совладелец Evraz Александр Фролов; бывший член Совета Федерации от Чувашии, совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев, владелец торговой сети "Spar" в России и "Тульского мясокомбината" Антон Белобрагин; гендиректор компании "БФА-Девелопмент" и вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Людмила Коган; владелец группы компаний ЕСН Григорий Берёзкин и другие.

Кипрское гражданство за инвестиции получили и ряд украинских бизнесменов, пишет издание. Среди них миллиардер Игорь Коломойский; соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы "Приват" Геннадий Боголюбов; глава группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук.

В конце августа "Аль-Джазира" раскрыла имена 33 россиян, которые в 2017–2019 годах получили "золотые паспорта" Кипра (гражданство в обмен на инвестиции). Издание также опубликовало профайлы еще семи человек из России, чьи имена узнать не удалось. По данным РБК, в закрытой части списка могут быть совладельцы "Киевской площади", "Альфа-Групп", Globaltrans и другие миллиардеры.