Глава МИД ФРГ отверг утверждения России по делу Навального

Власти Германии "давно согласились" на то, чтобы удовлетворить запрос Генпрокуратуры России о правовой помощи по делу о возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил в эфире германского общественного телеканала ARD министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. По его словам, на прошлой неделе он уведомил российского посла о согласии Берлина выполнить просьбу генпрокуратуры.

В своём запросе от 27 августа российская прокуратура просила предоставить результаты анализов Навального и информацию о его лечении врачами берлинской больницы "Шарите", где сейчас находится Навальный.

По словам Мааса, после получения формального запроса Германия даст все разрешения, необходимые для обмена информацией по делу Навального. При этом он отметил, что обследование российского оппозиционера в клинике "Шарите" продолжается. Утверждения российской стороны о том, что Берлин затягивает ответ, Маас назвал "дымовой завесой".

При этом глава МИД ФРГ призвал Россию саму начать полноценное расследование. На данный момент объявлено о проверке, однако уголовное дело по факту отравления Навального не возбуждено, хотя германские врачи на прошлой неделе сообщили о том, что наличие в его организме следов отравляющего вещества из группы "Новичок" не подлежит сомнению.

Маас также призвал Россию передать Германии результаты обследования Навального в ходе его лечения в Омске. Там Навальный находился с 20 по 22 августа, после чего был вывезен в Берлин.

Ранее Маас в интервью Bild сказал, что Германия ожидает активной реакции Москвы в ближайшее время. Если же её не последует, для Берлина это станет доказательством причастности российских властей к преступлению. В этом случае Германия инициирует в ЕС обсуждение относительно возможных санкций против России.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления Мааса написала в фейсбуке, что германская сторона пока не начала обмен информацией с российской стороной, несмотря на запросы. Она напомнила также о письме президента российской Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля с призывом к германским врачам совместно разобраться в обстоятельствах, как говорится в письме, болезни Навального.

Инициативу Рошаля негативно восприняла жена Алексея Навального Юлия Навальная. Она заявила, что генезис комы её супруга известен – "это отравление ФОС (фосфороорганическими отравляющими веществами), и в Омске об этом прекрасно знали". Соответственно, призывы Рошаля установить причину состояния Навального лишены смысла.​ "Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться", – пишет Навальная.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Политик находится в искусственной коме уже 19 дней. Его состояние остаётся стабильно тяжёлым, непосредственной угрозы для жизни нет, но врачи затрудняются делать прогнозы.