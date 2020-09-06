Жена Навального - Рошалю: вы хотите не помочь больному, а выслужиться

Юлия Навальная - жена российского оппозиционера Алексея Навального, который 18-й день находится в коме после предполагаемого отравления - прокомментировала обращение президента российской Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля к германским врачам.

Рошаль в опубликованном накануне обращении предложил коллегам в Германии создать экспертную группу, чтобы установить причины состояния Навального.

В своём обращении к Рошалю, опубликованном в инстаграме, Юлия Навальная заявила, что генезис комы её супруга известен - "это отравление ФОС (фосфороорганическими отравляющими веществами), и в Омске об этом прекрасно знали". Соответственно, призывы Рошаля установить причину состояния Навального лишены смысла.

Также Навальная написала, что Рошаль "не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения" к лечению Навального, и потому, что он по специальности педиатр, и потому, что, по мнению жены оппозиционера, вся его публичная деятельность последних лет не даёт ей ни малейшей возможности доверять ему и уважать его.

"Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте" - пишет Навальная.

В обращении Рошаля содержалось предложение: "Давайте спокойно вместе соберёмся, представители и специалисты, России и Германии, и обсудим… если окажется, что действительно, Навальный был отравлен, мы считаем необходимым возбудить уголовное дело". Реакции из Германии на это предложение пока не последовало.​

Леонид Рошаль - один из руководящих функционеров основанного Владимиром Путиным Общероссийского народного фронта. В 2020 году получил звание Героя труда.

В среду власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального вне всякого сомнения обнаружены следы яда из разработанного еще в СССР семейства "Новичок", которым, в частности, по данным британского следствия, были отравлены в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей Лондон возложил на Россию. В Москве эти обвинения отвергают.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Алексеем Навальным. Глава МИД Германии Хайко Маас сказал, что конкретных шагов от Москвы ожидают в ближайшее время - иначе Берлину придётся начать обсуждать с его союзниками возможные санкционные меры. О серьёзной обеспокоенности возможным отравлением Навального заявили также другие страны ЕС, Великобритания и США.

Российская сторона утверждает, что до вывоза Навального в ФРГ никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. В Москве указали, что продолжают ждать от Берлина ответ на запрос Генпрокуратуры.

Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Политик находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите".

Соратники Навального уверены, что он был отравлен по приказу Кремля или с его ведома, что российские власти отрицают.