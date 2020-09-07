Меркель не исключает последствий для "СП-2" в связи с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального может сказаться на судьбе газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. Об этом заявил в понедельник представитель канцлера Штеффен Зайберт.

По его словам, пока рано говорить о каких-либо последствиях дела Навального для российско-германских отношений. В Берлине всё ещё ждут от Москвы ответа на вопросы относительно случившегося с Навальным. На вопрос о "Северном потоке-2" Зайберт ответил: "Канцлер считает неправильным изначально исключать какие-либо возможные реакции".

Ранее Меркель заявляла, что отравление Навального не стоит увязывать с проектом "Северный поток-2". Глава МИД Германии Хайко Маас накануне впервые признал, что германское правительство может пересмотреть свой подход к газопроводу - в зависимости от поведения Москвы.

По словам Зайберта, Меркель пока не обсуждала дело Навального с президентом России Владимиром Путиным.

Специалисты германского бундесвера на прошлой неделе однозначно определили, что Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", был отравлен веществом из группы "Новичок". Об этом сообщила сама Меркель, призвав Россию расследовать случившееся. Навальному стало плохо в России, он 2 дня провёл в больнице Омска, прежде чем был перевезён в Германию. С 20 августа он в коме.

Ряд германских политиков и общественных деятелей призвал отказаться от достройки "Северного потока-2", если российские власти не расследуют отравление Навального. Соратники оппозиционера обвиняют сами российские власти в покушении на него.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сказал, что в Москве не видят рисков того, что Германия выйдет из проекта "Северный поток-2".

Газопровод должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Сейчас его сооружение приостановлено из-за американских санкций, однако и Москва, и Берлин неоднократно заявляли о приверженности завершению этого проекта.

В России отрицают, что Навальный был отравлен, связывая его состояние с обострением хронических заболеваний.