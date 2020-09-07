В многомиллиардном проекте Путина сократили почти всех сотрудников

"Роснефтегаз", спонсировавший культурно-образовательный проект по созданию в регионах филиалов главных российских музеев и театров, во время кризиса решил оптимизировать расходы на эту программу и одним днём без каких-либо компенсаций сократил 80% работавших над ней сотрудников. Как пишет "Медуза", речь идет о работниках фонда "Национальное культурное наследие", который был учреждён Третьяковской галереей, Эрмитажем, а также Большим и Мариинским театрами специально для проекта. Инициировал его реализацию лично президент Владимир Путин.

Предполагалось, что к 2023 году проект будет реализован. Финансировать программу поручили "Роснефтегазу". Путин отзывался об этой компании как о "наших нефтегазовых доходах, выведенных в отдельную кубышку". Всего на проект планировалось потратить 120 млрд рублей. Но после смены правительства, начала пандемии и возникшего из-за неё кризиса "Роснефтегаз" решил оптимизировать свои расходы на создание в регионах филиалов главных российских музеев и театров. В результате из фонда "Национальное культурное наследие" были уволены более 80% сотрудников (всего — 128 человек).

Эту информацию "Медузе" подтвердила руководитель фонда Наталья Волынская. Она признала, что сокращение персонала было "непростым решением" и фонд до сих пор не рассчитался с уволенными.

На массовое увольнение без расчёта бывшие сотрудники фонда летом пожаловались в администрацию президента. В письме, направленном на имя главы государства, бывшие и действующие сотрудники фонда отмечали, что организация неоднократно обращалась к "Роснефтегазу" за предоставлением финансирования, чтобы рассчитаться с уволенными работниками, но обращения "не дали результата". На "Национальное культурное наследие" уволенные сотрудники, которым фонд задолжал выходные пособия, положенные им по сокращению штата, и другие выплаты (например, компенсации за неотгулянный отпуск), также пожаловались в суд. Только столичный Пресненский суд за июль и август зарегистрировал 43 иска против организации. Ещё четыре десятка исков были поданы в Калининграде, Севастополе, Кемерово и Владивостоке, где должны были появиться филиалы музеев. Несколько исков суды уже частично удовлетворили, замечает издание.