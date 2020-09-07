Подложный договор. Борьба за "Березовую аллею" в Москве

Уже больше полугода жители Левобережного района Москвы находятся в противостоянии с застройщиком "Центр-Инвест", который, вырубив при этом часть "Березовой аллеи", собирается построить жилые дома на месте, где должны появиться детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Разобравшись в документах этой стройки, жители района нашли немало нарушений со стороны застройщика: одно из нарушений закончилось возбуждением уголовного дела за использование подложного документа и обращением в суд, который может остановить стройку.

2 сентября в 7 утра дежурные-активисты увидели, что у них в аллее появился новый забор, и написали об этом остальным жителям в общий чат. Люди вышли и собрались возле забора в ожидании полиции – дело в том, что ордер на проведение работ не распространялся на тот участок, куда рабочие поставили забор. Жители показали участковому информационный щит и публикацию ордера, который указан на этом щите, однако участковый делать ничего не стал.

"К нему подходили разные люди и одно и то же ему эмоционально говорили: "Посмотрите, вот доказательства, остановите!", – рассказывает жительница района и одна из активисток по имени Любовь. – В какой-то момент участковый, видимо, немножко испугался, что он тут один не справляется, и вызвал подкрепление в виде наряда полиции. К этому моменту жители просто стояли спинами, подпирая забор: они не шатали его, а стояли, облокотившись на забор. Просто демонстративно показывая – вот забор, а вот мы, мы против этого забора. Наряд полиции приехал, оттеснил жителей, аргументируя, что это в целях безопасности – забор временный и достаточно шаткий. И в какой-то момент люди не выдержали и просто повалили на забор – стали его сдвигать. К этому моменту там уже работал экскаватор. Он отъехал, и люди встали на снятую газонную траву, потому что рабочие уже успели немножко повредить поверхность. В толпе в основном были женщины. Несколько полицейских оперативно выхватили двух единственных мужчин, повели их к автомобилю, который стоял в стороне. Часть людей кинулась за полицейскими, крича: "Какую статью вы вменяете?! На основании чего происходит задержание?!"

Во время задержаний рядом оказалась пожилая жительница района Галина. Как отмечает Любовь, было заметно, что Галина не вполне могла контролировать свои эмоции и была в нестабильном эмоциональном состоянии.

"Видно, что у человека есть проблемы психического характера. Ее так это взволновало, и она оказалась рядом с этим полицейским, который второго мужчину задерживал и надевал на него наручники, хотя тот совсем не сопротивлялся. И эту женщину полицейский просто наотмашь ударил. Она отлетела и упала, хорошо, что не головой на бордюр. У нее перелом руки и ушиб колена. Ей вызвали "скорую", увезли в больницу. Ее состояние ухудшается – она заикается, трясется. Полиция видела ее поведение, то есть было очевидно, что с человеком нужно обращаться бережно. Тем не менее, в итоге она получила перелом руки".

Больше часа жители не давали машине с задержанными уехать, но полицейские все же растолкали людей и уехали. Задержанным выписали штрафы за мелкое хулиганство, все это время часть людей оставалась дежурить у забора, чтобы не позволить рабочим вернуть его на прежнее место. После того, как задержанные вернулись, пошла вторая волна задержаний.

"Они выхватили из толпы одну девушку и снова задержали мужчину, на которого при прошлом задержании надевали наручники, – рассказывает Любовь. – Их снова отвезли в отдел. И поскольку второе задержание было неожиданным для людей, и было непонятно, что происходит, многие просто ринулись за этой девушкой, оставив забор без присмотра. Воспользовавшись этой ситуацией, застройщик очень быстро сдвинул забор обратно. Статью им выписали по повторному задержанию – участие в несанкционированном митинге".

"Мы видели сплошные нарушения и уже не удивлялись"

Противостояние жителей района и застройщика "Центр-Инвест" длится с конца января, когда рабочие начали вырубку "Березовой аллеи" для строительства восьми многоэтажных домов ЖК "Фестиваль Парк – 2". В период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса работы были временно приостановлены, что дало жителям больше времени на расследование деятельности застройщика.

Любовь, которая живет в этом районе последние семь лет, и другие активисты начали изучать все доступные в открытом доступе документы по этому строительству. Никто из тех, кто этим занимался, не является юристом, однако людям удалось найти такие нарушения у застройщика, что прокуратура возбудила уголовное дело по статье 327 часть 5 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Все расследования жителей района опубликованы на сайте, который создали активисты.

"С самого начала было очевидно, что есть постановления правительства, которые регулируют градостроительную деятельность нашего района, – это проект реконструкции района и проект планировки территории нашего района. И было с самого начала очевидно, что правительство нарушает оба эти постановления. Мы на этом не остановились. Мы стали дальше выяснять, сопоставлять данные. Нам пришлось разобраться полностью, кто по факту оформляет строительство. До этого никто даже не видел в глаза разрешение на строительство – сидели, гуглили, искали и сопоставляли.

Мы просто не увидели ни одного документа, полученного на законных основаниях

Мы просто не увидели ни одного документа, полученного на законных основаниях. Сначала нас это очень удивляло, а потом мы уже перестали удивляться. Каждый документ, который попадал в поле нашего зрения, тестировали на законность – читали нормы, как он должен подаваться, на основании каких документов, какая процедура. Мы видели сплошные нарушения и уже не удивлялись, – рассказывает Любовь.

Ни одна стройка не может происходить без разрешения на строительство. "Центр-Инвест" получил это разрешение 29 июня 2018 года (все документы опубликованы в расследовании жителей района). Градостроительный кодекс гласит, что для выдачи разрешения на строительство необходимо предоставить комплект документов, среди которых должны присутствовать правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором планируется строительство. В случае данной стройки – это договор аренды земельного участка для целей капитального строительства, который был выдан 23 августа 2018 года. Получается, что разрешение на строительство было выдано раньше, чем был заключен договор аренды.

Жители потребовали у Мосгосстройнадзора объяснений, на каком основании был выдан разрешительный документ, и выяснили, что разрешение было выдано по договору аренды совершенно другого участка. Этот участок расположен в другой части Левобережного района, где Мосгосстройнадзор уже выдавал другое разрешение на строительство ЖК "Фестиваль Парк – 1", и дома были построены.

Как отмечают активисты, через некоторое время после заключения договора аренды, Мосгосстройнадзор внес изменения в действующее разрешение, чтобы скрыть все нестыковки. В итоге прокуратура города Москвы признала факт использования поддельного договора аренды земли при получении разрешения на строительство. По факту подделки документов возбуждено уголовное дело.

"Уголовное дело на данный момент возбуждено против сотрудников застройщика. Это статья – подделка документов. По этой статье нет пострадавших, соответственно, официально с материалами дела не будут знакомить никого кроме тех, кому они это вменяют, – говорит Любовь.

С самим договором аренды тоже не все гладко, это расследование также опубликовано на сайте жителей района. В 2018 году Департамент имущества города Москвы произвел актуализацию межевания территории для последующей передачи земли застройщику, в результате которой был выделен единый земельный участок с адресным ориентиром г. Москва, ул. Фестивальная, вл. 15. Этот участок объединил территории под четырьмя домами. Одна из этих территорий не предполагалась для передачи застройщику, потому что согласно 494-ПП (постановление Правительства Москвы) там планируется строительство детского сада за счет бюджетных средств. В 2016 году здание на этом участке было снесено также за счет бюджетных средств – это стоило 32,5 млн рублей. Несмотря на это, территория для детского сада была передана коммерческому застройщику для строительства жилых домов.

"Я на себе испытываю эти трудности с зачислением в детский сад. Я встала в очередь сразу же, как родился ребенок, – говорит Любовь. – Но нормальным местом в саду и не пахнет, там даже неизвестно, какая очередь. Из-за того, что при подаче заявления на место в детский сад я указала, что рассматриваю вариант группы кратковременного пребывания (то есть если мне предложат, я не откажусь), сейчас мне предложили это, а своей общей очереди в сад я даже не вижу. Они считают, что они обеспечили меня местом. Для понимания – это группа на 3 часа в день. Туда записано 37 детей, 3 часа они проводят в одной комнате без прогулок, и это считается обеспечением места в детском саду. Когда мы из-за незаконного строительства, на месте которого должен был быть детский сад, обратились в Департамент образования, мы получили ответы, что "дети местами обеспечены. Дефицита мест нет". Это абсолютная неправда. Департамент образования откровенно обманывает нас. При этом все дети до 3 лет должны быть обеспечены, согласно законодательству России и Москвы, местами в детских садах.

Вместо того, чтобы строить новые детские сады, строят новые жилые дома

И вместо того, чтобы строить новые детские сады, строят новые жилые дома. По нашим подсчетам, когда сейчас начнут заселять уже построенный комплекс "Фестиваль парк - 1", там условно будет 150 детей. И то это показатель, установленный самим правительством, но мне кажется, что будет выше. Еще будет 150 детей точно, а мы говорим о строительстве "Фестиваль парк – 2", а он еще больше. При этом у нас еще другие строительства происходят в районе, которые не нарушают территориальное планирование, они изначально предполагались, но именно под них тоже могли бы построить дополнительный детский сад, на месте которого сейчас незаконная стройка. Ситуация совершенно аховая в социальной структуре. Конечно, многие из коренных жителей следят за ситуацией. Если она будет дальше развиваться негативно, то многие не скрывают, что они рассматривают переезд в другие районы, потому что здесь будет невозможно жить, воспитывать детей и, вообще, как-то существовать. У нас, например, во всем микрорайоне только один досуговый центр для развития детей, который располагается в подвале многоэтажного дома. Вместо того, чтобы развивать социальную инфраструктуру, как-то обеспечить людям комфортное проживание, происходят такие вещи".

По подсчетам жителей, на март 2020 года в районе существует дефицит мест в школах и детских садах относительно минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

"При этом мы еще выяснили, что застройщик проводил махинации со эскроу-счетами, – говорит муниципальный депутат от партии "Яблоко" Виктор Грехов, – у него же там долевое строительство, и эти деньги будут храниться не на официальных счетах, как по закону положено, а будут храниться где-то у застройщика. И если застройщик обанкротится, все дольщики будут свои деньги получать через суд, а не по процедуре, по которой сейчас положено возвращать деньги дольщикам в случае банкротства застройщика. То есть заложена бомба еще и под дольщиков: застройщик будет сейчас строить, продавать квартиры, подписывать договоры о долевом участии, а люди, которые будут покупать там квартиры, не застрахованы от потери денег".

Закон о переходе на эскроу-счета может не распространяется на уже строящиеся дома, которые построены не менее чем на 30%. Жители выяснили, что "Центр-Инвест" получил разрешение не использовать эскроу-счета, хотя на тот момент извещение о начале строительства в московские департаменты не поступало, а строительные работы не производились.

Также жители выяснили, что на территории аллеи, на которую застройщик получил порубочный билет для прокладки коммуникаций, нельзя прокладывать новые коммуникации. Этой территории присвоен второй режим регулирования градостроительной деятельности, а это означает, что на данной территории можно производить только следующую деятельность: новое озеленение и благоустройство, реконструкцию инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не противоречащая установленному назначению территории реконструкцию инженерных сетей. Тем не менее, вырубка происходит именно для прокладывания новых коммуникаций.

"Еще зимой было срублено порядка 200 деревьев, сейчас там роют уже траншеи для прокладки коммуникаций, – рассказывает Виктор Грехов. – Будет демонтирована детская площадка, на ее месте будет проложена теплотрасса. В общем, там полное безобразие! То есть зона отдыха жителей во время проведения работ будет практически полностью закрыта, а потом, после проведения работ, жители уже не смогут нормально отдыхать там, потому что там будет теплотрасса, детская площадка будет перенесена непонятно куда. И все это потому, что застройщик, опять же в нарушение законодательства города Москвы, согласовал себе дома на двухэтажном стилобате, и получается, что из-за этого там нельзя оставить коммуникации, которые там существовали. Поэтому все коммуникации выносятся из зоны застройки на территорию природного комплекса, что запрещено опять же законами города Москвы. И мы по этому поводу тоже давно обратились в Природоохранную прокуратуру, в Прокуратуру города Москвы, в Головинскую прокуратуру. Заявления все написаны, с ними разбираются в данный момент".

Позиционная война

Пока часть жителей расследовала деятельность застройщика, противостояние происходило и на самой аллее. Активисты организовали круглосуточные дежурства, чтобы не допустить незаконных действий со стороны рабочих.

"Дежурства начались на следующий день после вырубки деревьев. Они начались, потому что мы поняли, что это единственный способ кого-то остановить. На тот момент не был согласован ПОДД (план организации дорожного движения). Соответственно, техника не могла законно попасть на стройку. Там еще не был сделан въезд, и техника могла проехать только по бордюру, что является грубым нарушением. Первую неделю мы занимались тем, что не выпускали товарищей, которые рубили все эти деревья. Дежурства были круглосуточные, все приходили по сменам. Довольно мило мы общались с этими мужиками-рабочими. Они нам сказали, что, если бы они приехали в 4 часа утра и увидели, что машина преграждает дорогу, что люди стоят, они бы плюнули и уехали. А теперь они уже все срубили и простаивают. Неделю мы их держали: они там, конечно, зверели, потому что у них техника своя, они ее вывезти не могут, соответственно, у них простой. Как они сами нам сказали, простой им оплачивал подрядчик из своего кармана. В какой-то момент им все это надоело и они стали выезжать (раздвинули плиты, чтобы сделать новый выезд), мы там стояли живой стеной. Приехала полиция, сказала, что мы не имеем права тут стоять. Мы вызвали ДПС, чтобы узнать у него, имеем ли мы право тут стоять. Он сказал, что имеем. Потом у ДПСника случилась пересменка, после этого полицейские объявили в громкоговоритель, что они повяжут всех, кто не разойдется. Мы разошлись, и техника уехала.

Полиция у нас такая: она может что-то сделать, только если тебя задавят

Полиция у нас такая: она может что-то сделать, только если тебя задавят. В какой-то момент я стояла, и мне в ногу упирался ковш трактора. Они сказали: мы ничего не можем сделать, вот если вас задавят, мы сделаем. ДПС тоже как лягушки – они видят только того, кто двигается. Если длинномер едет по жилой зоне, значит плохо. А если не едет – то нормально. Мало ли, как он тут оказался, вы же не знаете, что он заезжал под знак жилой зоны, – рассказывает Екатерина Рюмина.

Все лето жители дежурили и действовали по одной схеме: как только приезжала техника, они звонили в ДПС и говорили о движении строительной техники по жилой зоне. В какой-то момент им уже было достаточно просто назвать адрес – в ДПС уже знали, кто и почему звонит.

"Много было, конечно, прекрасного. Совсем недавно они пытались завезти 45-тонный кран. С первого раза они смогли его завести, потому что не вписались в поворот. А дальше, чтобы его вывозить, прислали специальную машину, которая должна это делать. Мы вызвали ДПС и выяснилось, что у водителя нет водительских прав. В путевом листке у них тоже бывают неполадки. У каждой техники, которая приезжает на стройку, должен быть путевой лист, там должна быть отметка о конечном пункте назначения, о медицинском осмотре водителя. И полный комплект они собирают очень редко, а за отсутствие какой-то отметки – штраф.

Сейчас стало сложнее дежурить, потому что они расширили фронт работ. Тем не менее, дежурства продолжаются, потому что иногда что-то сделать можно. А каждый день простоя – это, во-первых, нам на руку, потому что прокуратура уже идет в суд, а это все не быстро. А во-вторых, простой стоит денег, хотя бы им карман значительно изведем и нервы – уже приятно, – рассказывает Рюмина.

На днях стало известно, что прокуратура отправила иск в Арбитражный суд города Москвы для признания договора аренды недействительным с принятием ограничительных мер в виде приостановки всех работ.

– Если они расторгнут договор аренды, то понятно, что стройка будет прекращена. При этом, удастся ли заставить "Центр-Инвест" возместить все, что он тут натворил – это большой вопрос. Но если они, условно, засыпят все, что они там нарыли – уже будет хорошо. Вопрос еще в том, как долго будет длиться суд, и как много они смогут за это время наворотить. Если они, не дай бог, начнут строить дома, то это будет большая проблема. Построенные дома нельзя просто так сносить, для этого нужно отдельное разбирательство. И сносить их будут только если будет доказано, что они представляют опасность для жизни и здоровья граждан, – говорит Рюмина.

В одной из снесенных пятиэтажек в этом районе полжизни прожил журналист Андрей Лошак, и он следит за всем, что происходит с родным районом:

"Сейчас там идет позиционная война: когда люди расслабляются, строители сразу что-то там пытаются снести, люди снова выходят, приезжают ЧОПовцы, менты, пытаются кого-то подкупить. Ну, все как обычно происходит в Москве. Но тут люди действительно сплотились и проявили невероятную осознанность. Люди привлекли юристов, местных депутатов, все изучили, провели большую работу, чтобы остановить стройку. Там есть абсолютно все основания остановить эту стройку, но теперь вопрос – успеют ли это сделать до того, как они начнут там все рушить. В Москве такие очаги напряженности постоянно возникают, но в большинстве случаев жителям не удается отстоять свои интересы, и эти высотки все равно втыкают, потому что сила, условно говоря, на стороне этих злодеев – ЧОП, полиции и прочее. Потому что формально у них есть эти разрешения, выданные с кучей нарушений, и пока прокуратура это не опротестует официально, стройка может продолжаться. Все держится на противостоянии местных активистов, их энергии и мощи строительной корпорации, страшно приласканной Собяниным, потому что она строит по всей Москве. То есть народ восстал против алчного собянинского капитализма.

Народ восстал против алчного собянинского капитализма

При Лужкове пятиэтажки не сносились, а при Собянине за это взялись, и я радовался, потому что хотелось получить квартиру в новом доме, более современную. Понятно, что эти пятиэтажки достаточно убогие в смысле технических своих характеристик и морально устаревшие, но меня, конечно, совершенно поразило, что, снеся их, они сделали с районом. У меня квартира была на пятом этаже, и я с 16-го этажа посмотрел на перспективу и поразился просто, там живого места нет, все затыкано, горизонта нет. Это с 16-го этажа, а если смотреть с нижнего этажа, вообще ничего не видно. Так нельзя! Это ужасно! Стройте в своей Новой Москве. Надо уважать интересы и права тех, кто там живет, жителей Москвы. Мы имеем право на определенное количество зелени, свободного пространства. Это коммунистический подход, когда аристократов "уплотняли", заселяли к ним пролетариат. Мы же не в 20-е годы ХХ века живем, а в 20-е годы XXI-го, и представление о качестве жизни уже немножко у людей изменилось, и надо это уважать. А это абсолютно игнорируется. И я невероятно возмущен тем, что они сделали. Это не реновация, а дегенерация! И хочется дойти до такого момента, когда этому алчному капиталистическому мурлу, госкапиталистическому (потому что понятно, кто в Москве получает строительных подряды) дали по носу. Они же там все страшно изменили, они всех обманули, увеличили высотность домов, увеличили количество объектов и так далее. Я бы жил в том районе дальше, но меня не устраивает качество жизни там теперь, хотя раньше все устраивало, – говорит Андрей Лошак.