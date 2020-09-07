ЕС готовится ввести санкции против 31 белорусского чиновника

Европейский союз готовится ввести санкции против 31 представителя белорусских властей в связи с предполагаемыми фальсификациями на выборах президента 9 августа и насилием против демонстрантов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Изначально в списке было 14 человек, но по настоянию ряда стран в него добавили ещё 17 фамилий. Президента Белоруссии Александра Лукашенко в списке по-прежнему нет, однако представитель МИД Германии Кристофер Бургер в понедельник заявил, что консультации о включении Лукашенко в санкционный список продолжаются. Санкций против действующего президента добиваются страны Балтии, которые ранее согласовали свой собственный санкционный список, в котором Лукашенко есть.

Ожидается, что санкции могут быть одобрены главами МИД стран ЕС 21 сентября. Однако это ещё не гарантировано, поскольку Греция и Кипр увязывают введение санкций против Белоруссии с расширением санкций против Турции в связи с её геологоразведочными работами на спорном шельфе в Средиземном море. Для введения санкций должен консенсус всех 27 стран Евросоюза.

Страны ЕС не признали результаты выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победу одержал Лукашенко. При этом представители ряда стран, в том числе Германии, утверждали, что санкции не должны быть слишком жёсткими, чтобы не закрыть возможные пути диалога с официальным Минском.