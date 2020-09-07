В Минске выстроилась очередь в кафе, которое накануне "штурмовали"

В Минске с раннего утра выстроилась очередь в кафе O’Petit, стеклянные двери которой накануне разбили сотрудники правоохранительных органов, чтобы задержать участников оппозиционного "Марша единства".

Фото и видео того, как несколько людей в штатском, но с милицейскими дубинками, "штурмуют" кафе и задерживают людей, разошлись по социальным сетям. Многие предположили, что речь идёт об аналоге украинских "титушек", то есть не сотрудниках силовых органов, а специально нанятых для силовых акций против оппозиционеров спортсменах. Впоследствии стало известно, что акцией руководил начальник Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Белоруссии полковник Николай Карпенков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник непрямо осудил эти действия, назвав их "хулиганскими выходками", и предположил, что правоохранительные органы Белоруссии разберутся с теми, кто "штурмовал" кафе.

Люди в понедельник пришли в кафе в знак солидарности. В очередт приходится ждать около часа. Фотографии публикует Белорусская служба Радио Свобода.

Накануне, по официальным данным, были задержаны более 600 участников акций протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Уличные акции продолжаются уже почти месяц, в "марше единства" в Минске вновь участвовали десятки тысяч человек.