В Саудовской Аравии вынесен вердикт по делу Хашогги

Гособвинение в Саудовской Аравии вынесло окончательный приговор по делу убитого в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.
Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы. Ещё трое получили сроки от семи до 10 лет. Всех их признали виновными в причастности к убийству журналиста.
В мае семья Хашшоги выступила с заявлением о помиловании убийц. Согласно законодательству королевства, в таком случае обвиняемого нельзя приговорить к смертной казни.
- Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. После убийства тело Хашогги было расчленено и вывезено из консульства Саудовской Аравии. Останки до сих пор не найдены.
- Хашогги критиковал политику Эр-Рияда и, в частности, наследного принца страны Мухаммеда бин Салмана.
- В октябре прошлого года правозащитная группа Human Rights Watch назвала проходивший за закрытыми дверьми судебный процесс по делу об убийстве Хашогги не соответствующим международным стандартам. В декабре пятеро обвиняемых по делу о были приговорены к смертной казни, ещё трое – к тюрьме.
- В начале июля рассматривать дело об убийстве Хашогги суд в начал Турции. Обвинения выдвинуты против 20 подданных Саудовской Аравии. Их судят заочно.
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