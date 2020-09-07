В Саудовской Аравии вынесен вердикт по делу Хашогги

Гособвинение в Саудовской Аравии вынесло окончательный приговор по делу убитого в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы. Ещё трое получили сроки от семи до 10 лет. Всех их признали виновными в причастности к убийству журналиста.

В мае семья Хашшоги выступила с заявлением о помиловании убийц. Согласно законодательству королевства, в таком случае обвиняемого нельзя приговорить к смертной казни.