Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Оппозиционный альянс Грузии и, в частности, крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" выдвинули кандидатуру Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны, несмотря на то что грузинские власти заочно приговорили его к тюремному заключению по обвинению в злоупотреблении полномочиями, когда Саакашвили был президентом Грузии.

Лидер "Единого национального движения" Григол Вашадзе заявил, что все подробности расскажет сам Саакашвили по прибытии в Тбилиси, которое, по его словам, ожидается вечером 7 сентября.

"Саакашвили должен быть лицом к лицу со своим народом", – объяснил Вашадзе.

В ответ действующий премьер-министр Грузии Георгий Гахария сказал: "Пусть приезжает". Он пообещал, что "никто не сможет повлиять на стабильность страны".

В августе министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что Саакашвили задержат на границе, как только он попытается её пересечь. Сам бывший президент Грузии считает, что его преследуют исключительно по политическим мотивам.

Михаил Саакашвили был президентом Грузиии с января 2008 года по ноябрь 2013-го. С его именем связывают взятый Грузией курс на вступление в НАТО и ЕС, резкое ухудшение отношений с Россией, вылившееся в вооружённый конфликт, проведение экономических реформ, благодаря которым в стране значительно сократилась коррупция, на 70% выросла экономика и утроился доход на душу населения. При этом внутри Грузии многие обвиняли Саакашвили в репрессиях по отношению к политическим оппонентам и силовых разгонах протестных митингов.

После окончания президентства и прихода к власти оппозиции Саакашвили уехал в Америку. Новыми грузинскими властями он был обвинён в коррупции, превышении полномочий, разгроме телекомпании "Имеди" и изъятии собственности у её учредителя Бадри Патаркацишвили, избиении депутата Валерия Гелашвили. Позже бывший президент Грузии был заочно приговорён к шести годам лишения свободы.

Сам Саакашвили в 2014 году, после украинской революции, переехал в Киев, где в последствии получил украинское гражданство. В мае 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко назначил его главой Одесской областной государственной администрации.

Спустя полтора года, после ряда конфликтов с чиновниками из окружения Порошенко, Саакашвили был отправлен в отставку и ушёл в оппозицию, создав партию "Рух новых сил". В июле 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства, а МВД обвинило политика в коррупции и передаче секретной информации иностранным государствам.

После этого Саакашвили уехал в Нидерланды, вернувшись в Киев только когда Порошенко потерпел поражение на президентских выборах весной 2019 года. В мае того же года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство страны и назначил его главой Исполнительного комитета реформ.