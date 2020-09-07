Трамп заявил о готовности поддержать прекращение "Северного потока - 2"

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что поддержал бы прекращение строительства газопровода "Северный поток - 2" из-за вероятного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Глава Белого дома напомнил, что и до инцидента с Навальным выступал против этого проекта.

По мнению Трампа, Берлин будет платить Москве миллиарды долларов. При этом США, как страна-член НАТО, должны защищать Германию от России.

Ранее в понедельник, 7 сентября, представитель канцлера Германии заявил, что Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг предполагаемого отравления Навального может сказаться на судьбе газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию. В Берлине всё ещё ждут от Москвы ответа на вопросы относительно случившегося с Навальным.

Ранее Меркель заявляла, что отравление Навального не стоит увязывать с проектом "Северный поток – 2". Глава МИД Германии Хайко Маас накануне впервые признал, что германское правительство может пересмотреть свой подход к газопроводу – в зависимости от поведения Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сказал, что в Москве не видят рисков того, что Германия выйдет из проекта "Северный поток – 2".