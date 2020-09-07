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Трамп заявил о готовности поддержать прекращение "Северного потока - 2"

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что поддержал бы прекращение строительства газопровода "Северный поток - 2" из-за вероятного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Глава Белого дома напомнил, что и до инцидента с Навальным выступал против этого проекта.

По мнению Трампа, Берлин будет платить Москве миллиарды долларов. При этом США, как страна-член НАТО, должны защищать Германию от России.

Ранее в понедельник, 7 сентября, представитель канцлера Германии заявил, что Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг предполагаемого отравления Навального может сказаться на судьбе газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию. В Берлине всё ещё ждут от Москвы ответа на вопросы относительно случившегося с Навальным.

Ранее Меркель заявляла, что отравление Навального не стоит увязывать с проектом "Северный поток – 2". Глава МИД Германии Хайко Маас накануне впервые признал, что германское правительство может пересмотреть свой подход к газопроводу – в зависимости от поведения Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сказал, что в Москве не видят рисков того, что Германия выйдет из проекта "Северный поток – 2".

  • Газопровод должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Сейчас его сооружение приостановлено из-за американских санкций, однако и Москва, и Берлин неоднократно заявляли о приверженности завершению этого проекта.
  • Соединённые Штаты пытаются остановить завершение проекта, полагая, что его основное предназначение – политическое давление на Европу, которая станет слишком зависима от российского газа. Кроме того, газопровод значительно снизит зависимость России от транзита газа через Украину. Взамен Вашингтон предлагал Европе свои энергоносители.
  • Навальный находился в коме с 20 августа - в течение 19 дней. 22 августа его доставили из Омска на лечение в "Шарите". Власти Германии заявили, что в организме Навального были найдены следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские врачи ранее никаких ядов в организме пациента не обнаружили. В России связывают состояние Навального с обострением хронических заболеваний.

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