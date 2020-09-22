Лицом к событию. Новый русский ботинок

Путин снова в ООН. На этот раз виртуально. О традициях агрессивных выступлений российских лидеров на международных форумах - историк Никита Петров, писатель Александр Генис и журналист Аркадий Дубнов.
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