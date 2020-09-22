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Время Свободы

Время Свободы: "Аннексия Крыма разрушила мою жизнь"

Время Свободы: "Аннексия Крыма разрушила мою жизнь"
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Время Свободы: "Аннексия Крыма разрушила мою жизнь"

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Украинские граждане добиваются через международные суды компенсаций от России за аннексию Крыма и войну в Донбассе***В Москве прошла акция в поддержку участников протестов в Беларуси***Внешнеполитические приоритеты нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги

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