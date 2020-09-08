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"Белта": Мария Колесникова задержана на границе с Украиной

Мария Колесникова

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной. Об этом в Telegram сообщило БелТА.

По информации государственного агентства, Колесникова и её соратники Антон Родненков и Иван Кравцов пытались незаконно покинуть территорию Белоруссии. Колесникову задержали, а Родненков и Кравцов сейчас на Украине.

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что "эти лица действительно проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе".

По данным "Интерфакса", белорусские спецслужбы доставили Колесникову, Родненкова и Кравцова на границу с Украиной из следственного изолятора. Источник агентства сообщил, что Колесникову задержали при пересечении границы.

В телеграм-канале "Белты" также опубликована видеозапись, на которой Кравцов говорит о решении покинуть республику. "Мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время", — говорит Кравцов.

Член координационного совета Максим Знак сообщил Белорусской службе Радио Свобода, что не может подтвердить выезд Колесниковой, Кравцова и Радненкова на Украину. Они не вышли на связь. Телефон Марии Колесниковой работает, но никто не берёт трубку. Кроме того, по его словам, ранее Колесникова говорила, обсуждая ситуацию с другой активисткой – Ольгой Ковальковой, насильно вывезенной спецслужбами в Польшу, что не согласится покинуть Белоруссию, если с ней случится нечто подобное.

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова утром 7 сентября была похищена неизвестными людьми в центре Минска. По свидетельствам очевидцев, люди в гражданской одежде и масках схватили Колесникову и силой завели её в микроавтобус. Позднее пропала связь с соратниками оппозиционера – Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

Представители милиции и Следственного комитета заявили, что не знают о задержании Колесниковой. Белорусский КГБ исчезновение оппозиционеров не комментировал.

  • Мария Колесникова – представитель штаба арестованного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Она получила известность во время предвыборной кампании как участница "Женского трио" – вместе с супругой другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало и кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Оппозиционер – последняя участница "трио", которая оставалась в Белоруссии и была на свободе. В воскресенье она принимала участие в очередном массовом марше протеста в Минске.
  • Акции против президента Александра Лукашенко проходят в столице Белоруссии и других городах уже почти месяц – после выборов 9 августа, результаты которых, как утверждают протестующие, были сфальсифицированы. Многие участники были задержаны, подвергались пыткам и унижениям.

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