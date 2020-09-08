В России выпущена в гражданский оборот первая партия вакцины от COVID

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения России.
Вакцина, разработанная Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора, говорится в сообщении. В ближайшее время первые партии вакцины должны поставить в регионы.
Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых должны принять участие 40 тысяч человек. При этом четверть из них получат плацебо вместо настоящего препарата. Пострегистрационные испытания займут от двух до шести месяцев.
- 11 августа президент Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19. Препарат получил название "Спутник V" . Фармацевтические компании ранее призывали отложить регистрацию до завершения третьей фазы клинических испытаний. Больше половины врачей, опрошенных сервисом "Справочник врача", заявили о недоверии к ней.
- Производство вакцины стартовало 15 августа. Препарат производят центр имени Гамалеи и компания "Биннофарм". Необходимое для России количество доз произведут в течение года.
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