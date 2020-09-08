В России выпущена в гражданский оборот первая партия вакцины от COVID

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения России.

Вакцина, разработанная Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора, говорится в сообщении. В ближайшее время первые партии вакцины должны поставить в регионы.

Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых должны принять участие 40 тысяч человек. При этом четверть из них получат плацебо вместо настоящего препарата. Пострегистрационные испытания займут от двух до шести месяцев.

11 августа президент Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19. Препарат получил название "Спутник V" . Фармацевтические компании ранее призывали отложить регистрацию до завершения третьей фазы клинических испытаний. Больше половины врачей, опрошенных сервисом "Справочник врача", заявили о недоверии к ней.

Производство вакцины стартовало 15 августа. Препарат производят центр имени Гамалеи и компания "Биннофарм". Необходимое для России количество доз произведут в течение года.



