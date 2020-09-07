Росздравнадзор подтвердил неточность статистики COVID-19

Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом. Часть медучреждений оформляли этих пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19. Об этом пишет "Медицинский вестник" со ссылкой на выступление главы Росздравнадзора Аллы Самойловой на XIV общероссийском семинаре "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии" в Сочи. Самойлова в своей речи опиралась на данные анализа медицинских карт пациентов.

"Было поручение проанализировать все летальные исходы в "ковидных" стационарах. С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое", — уточнила Самойлова.

В конце июля на третьем совещании министров здравоохранения государств – членов ШОС, прошедшем в формате видеоконференции, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о низкой летальности от нового коронавируса в стране и об отсутствии дефицита коек и реанимационного оборудования. По состоянию на конец июля показатель смертности от коронавируса в России был одним из самых низких в мире (1,62%).

По данным ресурса Стопкоронавирус.рф, по состоянию на 5 сентября в России умерли от коронавируса 17,7 тысяч человек, из них в Москве и Московской области – 6 тысяч.

С момента официального объявления пандемии — с 1 марта по 1 августа 2020 года — число обращений в Росздравнадзор по поводу оказания медицинской помощи выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Когда на карантин закрывались региональные сосудистые центры, онкологические диспансеры и учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, эти пациенты фактически оставались без медицинской помощи", — отметила Самойлова.

По данным Росстата, в России за июль умерло более 10 тысяч инфицированных коронавирусом. Однако основной причиной смерти COVID-19 признан только у 4863 погибших. Предположительно, коронавирус стал причиной смерти ещё 1059 человек, но результаты их тестов еще неизвестны. В 1191 случае COVID-19 стал причиной осложнения других болезней, но не считается основной причиной смерти. У 2966 погибших коронавирусная инфекция записана как "сопутствующее заболевание, которое никаким образом не повлияло на наступление смерти". Всего за июль 2020 года в стране умерло 181 500 человек, по сравнению с 151 554 смертями в июле 2019 года.