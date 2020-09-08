Задержанную из-за обсуждения "Колумбайна" школьницу выписали из психдиспансера

Красноярскую школьницу Алёну Прокудину выписали из психиатрической больницы. Об этом сообщил Сибирь.Реалии адвокат Владимир Васин. В клинике она провела две недели после того, как 10 сотрудников ФСБ задержали подростка у неё дома и обвинили в участии в группе "Колумбайн" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам адвоката, накануне он посещал девушку в больнице. Они составили несколько заявлений в различные органы с просьбой организовать обучение в условиях стационара. "Она же очень хотела в школу, учиться. Но это ли послужило причиной выписки? Не знаю", — пояснил адвокат. Владимир Васин рассказал, что на суде им обещали, что Алёна Прокудина пробудет в больнице как минимум месяц.

Адвокат также сообщил, что впереди ещё апелляция на решение суда о принудительной госпитализации и вызовы в Следственный комитет, психологическая реабилитация и возвращение Алёны в школу.