Суд в Москве признал Михаила Ефремова виновным

Пресненский районный суд Москвы в эти минуты зачитывает приговор актёру Михаилу Ефремову. Уже известно, что суд признал актёра виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неострожности смерть человека.

Наказание для актёра будет объявлено позже. Прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы. Защита Ефремова попросила суд вынести любой приговор, не связанный с лишением свободы.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце. Погиб водитель фургона Сергей Захаров, в который въехала машина актёра. В момент случившегося Ефремов, по данным следствия, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Дело вызвало большой общественный резонанс.

Выступая в суде с последним словом, Ефремов назвал запрошенный обвинением срок "кровожадным", высказав опасение, что не доживёт до его окончания. "Это смертный приговор", – сказал Ефремов, добавив, что "при смертном приговоре полагается исполнять последнее желание", в качестве которого он попросил судью вынести ему "законный приговор".

В своей речи Ефремов также отметил, что резонанс его дела связан исключительно с тем, что он публичная личность. По мнению актёра, если бы на его месте был "простой человек", то для него потребовали бы наказание вдвое меньше. При этом Ефремов ещё раз заявил, что находится в суде, чтобы увидеть доказательства своей вины, а не для того, чтобы "отмазываться". "Если бы я отмазывался, если бы я пользовался телефонным правом, которое живёт у нас в стране, этого суда бы не было", – сказал он.

В конце Ефремов подчеркнул, что всё же признаёт свою вину и искренне раскаивается в том, что сделал, "если это сделал он". "Я действительно не помню ничего", – сказал актёр.

В ходе суда артист долгое время не признавал вину, утверждая, что ничего не помнит, и высказывая при этом сомнения, что за рулём был он. В суде Ефремов заявлял, что признает вину, если её ему докажут. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев вызывал в суд свидетелей, которые утверждали, что за рулём якобы был не Ефремов.

При этом спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение к семье погибшего, в котором извинился перед ней и всеми, кто ему верил. Ефремов говорил, что "непростительно по пьянке садиться за руль", что он не понимает, как жить дальше, и что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои знакомства.