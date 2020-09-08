В ООН призвали Россию расследовать "попытку убийства" Навального

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти России расследовать предполагаемое отравление оппозиционера Алексея Навального, назвав его "попыткой убийства".

"Недостаточно просто отрицать, что он был отравлен, и отрицать необходимость тщательного, независимого, беспристрастного и прозрачного расследования" - обратилась к российским властям представитель ООН. Она подчеркнула, что Навальный стал жертвой "серьёзного преступления". По мнению Бачелет, оппозиционер явно нуждался в "государственной защите", однако не получил её.

В распространённом во вторник заявлении глава ведомства ООН по правам человека приветствовала сообщения из берлинской клиники "Шарите" о том, что Навальный был выведен из комы, в которой находился с 20 августа.

В заявлении также отмечается, что число случаев отравления российских граждан в самой России или за её пределами, как и других покушений на жизнь россиян, за последние 20 лет "вызывает явную обеспокоенность", в особенности потому, что многие предыдущие подобные случаи не были надлежащим образом расследованы, что создаёт климат, "близкий к безнаказанности".

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, он был госпитализирован в Омске, а затем в состоянии комы переправлен в Берлин. Российские врачи и официальные лица утверждают, что в анализах Навального не был найден яд. Однако специалисты лаборатории германского бундесвера на прошлой неделе сообщили, что в организме Навального, "вне всяких сомнений", были следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Канцлер Германии Ангела Меркель, представители других стран Запада потребовали от России объяснить случившееся с Навальным и начать расследование. Российские власти утверждают, что германская сторона тормозит ответ на их запросы. Соратники Навального убеждены, что он был отравлен - по заказу или с ведома Кремля.

В понедельник 7 сентября врачи клиники "Шарите" сообщили, что Навальный выведен из искусственной комы и реагирует на внешние раздражители. Прогнозов о сроках его восстановления пока нет.