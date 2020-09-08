Итальянские исследователи усомнились в данных о российской вакцине

Группа итальянских медиков-исследователей усомнилась в данных о клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, опубликованных недавно в журнале Lancet.

В открытом письме, подписанном профессорами ряда итальянских медицинских факультетов и вузов, говорится, в частности, о подозрительном сходстве данных, полученных в результате разных экспериментов. В частности, у 9 из 9 волонтёров, участвовавших в одном из экспериментов с вакциной, в течение 21 дня из 28 полностью совпадали титры антител. Во многих случаях речь идёт не о равномерном разбросе цифр - обычной картине для клинических исследований с участием нескольких волонтёров - а о повторении одних и тех же цифр у разных участников экспериментов. Авторы письма подчёркивают, что представленных данных слишком мало, чтобы сделать какие-либо однозначные выводы, однако и имеющиеся данные вызывают обеспокоенность своей неестественностью.