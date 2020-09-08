Захарова: Берлин в деле Навального "блефует"

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гейр приглашён на 9 сентября на беседу в МИД России в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили в германском посольстве.

Ранее о том, что посла пригласили в МИД, сообщила представитель российского министерства Мария Захарова. О дате беседы она не сообщила.

Власти Германии со ссылкой на специалистов лаборатории бундесвера на прошлой неделе сообщили, что в организме Навального вне всякого сомнения были обнаружены следы отравляющего вещества из группы "Новичок". В Москве утверждают, ссылаясь на врачей, которые лечили Навального в России до того, как он был переправлен на лечение в Германию, что оппозиционер отравлен не был.

По словам Захаровой, российская сторона "ожидает от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ". Представитель МИД России высказала мнение, что "Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню". Свои слова она не пояснила.

Российские агентства во вторник опубликовали очередные заявления главного токсиколога Омской области Александра Сабаева. Он вновь выступил с утверждением, что Навальный не был отравлен. "Это не "Новичок" однозначно, это вообще не фосфороорганическое соединение, это вообще не отравление", – сказал он. По словам Сабаева, у Навального обострилось хроническое заболевание, которое вызвало "метаболическую кому". "Восемь консилиумов было проведено, 60 биохимических исследований", – сказал Сабаев, подчеркнув, что токсикологические исследования якобы исключили, что Навальный был отравлен.

О том, что на организм Навального воздействовало вещество из разряда ингибиторов холинэстеразы, врачи берлинской клиники "Шарите" сообщили сразу после того, как оппозиционер был туда доставлен. Они, однако, не смогли определить, что это за вещество, и обратились в лабораторию бундесвера.

Между российскими врачами, лечившими Навального с 20 по 22 августа, и германскими специалистами, которые лечат его сейчас, нет взаимодействия, они не обменивались, в частности, результатами анализов пациента.

Власти Германии призвали Россию расследовать случившееся с Навальным, предупредив о возможных последствиях, если это не будет сделано. В Москве в ответ начали говорить о том, что Берлин использует ситуацию в политических целях.

Накануне стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что в связи с отравлением Навального Германии придётся пересмотреть подход к газопроводу "Северный поток – 2". Как сообщает во вторник агентство DPA, Меркель на заседании фракции своей партии ХДС заявила, что пока рано увязывать дело Навального и "Северный поток – 2". В Берлине по-прежнему ждут от России реакции.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа. 19 дней он находился в коме, в понедельник клиника "Шарите" сообщила, что он из неё выведен.