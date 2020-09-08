Соратники Марии Колесниковой рассказали о её порванном паспорте

Представители оппозиционного Координационного совета Белоруссии Иван Кравцов и Антон Роднянков на пресс-конференцию в Киеве рассказали подробности о попытках белорусских властей отправить на Украину оппозиционера Марию Колесникову. Инцидент произошёл 7 сентября.

По словам Кравцова и Роднянкова, их задержали во дворе дома Колесниковой. Туда они приехали проверить соратницу после сообщений о её похищении. В течение нескольких часов активистов перемещали по разным силовым ведомствам. Кравцову, в частности, люди в штатском угрожали возбуждением уголовного дела за некие финансовые преступления на бывших местах работы. Затем оппозиционеров вывезли к границе с Украиной. Их сопровождали более 30 человек.

Предположительно, весь день Колесникова провела в КГБ. Встретились они с ней уже на нейтральной территории. Активистку насильно усадили в машину. Там она, по словам Кравцова и Роднянкова, увидела свой паспорт и порвала его. После этого Колесникова вышла через окно автомобиля и направилась в сторону Белоруссии. По словам активистов, после этого их пробовали задержать, однако им удалось на высокой скорости добраться до границы с Украиной.

Оппозиционеры затруднились ответить на вопрос, где сейчас может находиться Мария Колесникова. По данным штаба не допущенного к выборам президента Белоруссии Виктора Бабарико, она может быть задержана в Мозырском погранотряде. Пограничная служба не подтвердила и не опровергла эти данные.

Отвечая на вопрос, почему уехавшие на Украину активисты не поступили так, как Колесникова, и не порвали паспорта, Роднянков признался, что был неспособен на такие действия. "Мария – лидер оппозиции, а я всего лишь пресс-секретарь", – сказал оппозиционер.

Кравцов и Роднянков отметили, что находятся на Украине легально и не планируют обращаться за политическим убежищем. Кравцов также сообщил, что сотрудники силовых структур Белоруссии купили авиабилеты для инсценировки побега оппозиционеров за границу.

Оппозиционеры отвергли предположение журналистов о причастности Кремля к их вынужденному отъезду.

В Минске вечером во вторник прошла акция солидарности с Колесниковой. Милиция сообщила о задержаниях, однако пока не уточнила число задержанных.