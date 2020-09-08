"Медуза": врачи в Омске изначально предполагали, что Навальный отравлен

Врачи омской больницы, куда доставили оппозиционера Алексея Навального, с самого начала подозревали у него отравление фосфорорганическим веществом из группы "Новичок". Постановку диагноза осложнили не вполне классические симптомы. Об этом говорится в материале издания "Медуза".

Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". У него диагностировали отравление ингибиторами холинэстеразы.

Врач омской больницы скорой помощи, куда доставили Навального, и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявлял, что признаков отправления у пациента при поступлении не было. Два собеседника "Медузы", участвовавшие в консилиумах российских врачей, рассказали, что у оппозиционера всё же были признаки отравления фосфорорганическими веществами. Однако они, по словам источников, сопровождались нетипичными признаками, в частности, кетоацидозом – состоянием, указывающим на дефицит инсулина. Резкий скачок сахара мог случиться у Навального в самолёте, полагает один из участников консилиума.

Омские, а потом и московские токсикологи не нашли в биоматериалах Навального следов ядов, напоминает "Медуза".

Так как у пациента были признаки отравления веществами из группы "Новичка", врачи еще в машине скорой помощи стали вводить атропин. Этот препарат мог снять симптомы, характерные при отравлении этим ядом, если они были у Навального в самолёте.

Реаниматологи продолжили вводить атропин в больнице, однако затем они прекратили это делать, так как у пациента началась тахикардия.

Картина отравления фосфорорганическим веществом сохранялась у Навального все два дня, пока он находился в омской больнице, пишет "Медуза". Нетипичные признаки отравления, по мнению врачей, при этом могли говорить об отравлении оппозиционера смесью двух компонентов. Однако специалисты по работе с химическим оружием эту гипотезу не разделяют. Например, один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев ранее заявил, что Навальный мог получить поражение через кожу от заражённой одежды.