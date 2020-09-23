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Лицом к событию. Путин назвал Навального: смутьян сам выпил яд

Лицом к событию. Путин назвал Навального: смутьян сам выпил яд
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Лицом к событию. Путин назвал Навального: смутьян сам выпил яд

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23 сентября Алексей Навальный выписан из клиники «Шарите» на реабилитацию. Путин же появился перед членами Совета Федерации. В своей кремлевской речи он дал немало обещаний социального характера. Важные политические события в жизни России после июльского обнуления обсудили политик и экономист Дмитрий Некрасов и политолог Константин Калачев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30854084.html

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