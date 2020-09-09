G7 ждёт от России расследования "доказанного отравления" Навального

Министры иностранных дел стран "Большой семёрки"(Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии), а также глава дипломатии ЕС решительно осудили "доказанное отравление" веществом из группы "Новичок" российского оппозиционного политика Алексея Навального. Они призвали Россию провести срочное, прозрачное и полноценное расследование в отношении того, кто несёт ответственность за "это отвратительное отравление", говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семёрки".
Министры напомнили Москве о её обязательствах в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и предупредили, что будут внимательно следить за реакцией России на международные призывы объяснить отравление Навального.
Они также назвали нападение на Навального очередным серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму в России и угрозой для остальных защитников политических и гражданских прав и свобод в стране.
МИД России в ответ на заявление министров "семёрки" заявил, что германская сторона не предоставила России информацию о результатах медицинского обследования Навального, что, как утверждается, не позволяет российским правоохранительным органам эффективно проводить расследование. "Параллельно на фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию" - говорится в комментарии МИД. Российское внешнеполитическое ведомство обвинило инициаторов "дезинформационной кампании" в "мобилизации санкционных настроений".
- Алексею Навальному стало плохо в самолёте 20 августа, он был госпитализирован в Омске, а затем в состоянии комы переправлен в Берлин, где эксперты лаборатории бундесвера обнаружили в организме Навального следы химического вещества группы "Новичок". Их выводы не подлежат сомнению, сообщил официальный представитель правительства ФРГ.
- Канцлер Германии Ангела Меркель, представители других стран Запада потребовали от России объяснить случившееся с Навальным и начать расследование. Российские власти называют обвинения бездоказательными .
- В понедельник, 7 сентября, врачи клиники "Шарите" сообщили, что Навальный выведен из искусственной комы и реагирует на внешние раздражители. Прогнозов о сроках его восстановления пока нет.
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