G7 ждёт от России расследования "доказанного отравления" Навального

Министры иностранных дел стран "Большой семёрки"(Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии), а также глава дипломатии ЕС решительно осудили "доказанное отравление" веществом из группы "Новичок" российского оппозиционного политика Алексея Навального. Они призвали Россию провести срочное, прозрачное и полноценное расследование в отношении того, кто несёт ответственность за "это отвратительное отравление", говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семёрки".

Министры напомнили Москве о её обязательствах в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и предупредили, что будут внимательно следить за реакцией России на международные призывы объяснить отравление Навального.

Они также назвали нападение на Навального очередным серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму в России и угрозой для остальных защитников политических и гражданских прав и свобод в стране.

МИД России в ответ на заявление министров "семёрки" заявил, что германская сторона не предоставила России информацию о результатах медицинского обследования Навального, что, как утверждается, не позволяет российским правоохранительным органам эффективно проводить расследование. "Параллельно на фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию" - говорится в комментарии МИД. Российское внешнеполитическое ведомство обвинило инициаторов "дезинформационной кампании" в "мобилизации санкционных настроений".