Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации на “Оскар” в категории “Лучший фильм”. С 2024 года претенденты на главную голливудскую кинонаграду должны будут отвечать критериям инклюзивности — причём создатели могут выбирать, будут ли меньшинства представлены в кадре или в съёмочной группе и маркетинге.

Всего представлены четыре критерия, квотирующие минимальное участие в картине представителей ЛГБТК-сообщества, женщин, этнических меньшинств и инвалидов. Создатели фильма должны будут соответствовать как минимум двум из четырёх стандартов.

Речь может идти как о представительстве актёров из малопредставленных групп в главных и второстепенных ролях (не менее 30 процентов второстепенных ролей должны играть представители меньшинств), так и о выборе тематики сюжета — который должен быть посвящён расовым проблемам, женщинам или ЛГБТК.

Часть критериев относятся к продвижению фильма — представители недопредставленных групп могут работать не в кадре, а в креативной группе фильма, менеджменте и в его продвижении.

Стандарт начнёт действовать для фильмов, которые будут претендовать на “Оскар” за лучший фильм 2024 года, то есть, выйдут на экраны в 2023 году.