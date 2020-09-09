В Иркутске СМИ грозит штраф за статью, удалённую с сайта в апреле

Иркутскому изданию "Кто есть кто в Байкальском регионе" грозит штраф до 500 тысяч рублей за публикацию материала о коронавирусе, который Роскомнадзор считает фейковым. Редакция удалила статью после предупреждения ведомства пять месяцев назад. Сейчас директора издания вызвали в полицию для дачи показаний.

В апреле на сайте "Кто есть кто в Байкальском регионе" появилось "Открытое письмо ассоциации медиков России", в котором высказывалось сомнение в эпидемии COVID-19. Издание перепостило материал, автором которого значился известный экономист, Михаил Хазин с сайта агентства "Аврора". 15 апреля Роскомнадзор признал публикацию фейком и потребовал удалить текст с сайта, что и было сделано.

22 августа директора "Кто есть кто в Байкальском регионе" Михаила Зимина вызвали для дачи показаний в отдел полиции. Следователи пояснили, что изданию грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей по административной статье "за распространение заведомо недостоверной информации". По словам Зимина, следователь не смог пояснить, какая именно информация является в статье ложной. Издание отмечает, что "Открытое письмо ассоциации медиков России" до сих пор доступно на других ресурсах.

С начала пандемии коронавируса власти составили не менее 157 протоколов о фейковых новостях, из которых 46 уже завершились обвинительным постановлением суда. В 20 случаях преследование было прекращено. По информации международной правозащитной группы "Агора", российские правоохранительные органы возбуждали дела за фейки о коронавирусе каждые два дня. Как отмечают правозащитники, объектами преследования за фейки о коронавирусе часто становятся критики власти: журналисты, активисты и политики. При этом недостоверной признается любая информация, отличная от официальной, подчёркивают в "Агоре".

Законопроект об административных штрафах до полутора миллионов рублей за "фейк-ньюс" был принят в начале 2019 года. 31 марта этого года сразу в трёх чтениях были приняты поправки, вводящие уголовное наказание за ложную информацию об угрозах. Авторы поправок утверждали, что "фейки" противодействуют принимаемым в стране мерам по борьбе с распространением коронавируса.