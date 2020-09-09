В российском чемпионате по мини-футболу начал выступать клуб из “ДНР”

Чемпион самопровозглашённой Донецкой народной республики по мини-футболу “Спартак” начал выступления в российском чемпионате. Команда заявилась в турнир под видом участника из Ростовской области с названием “Спартак-Донецк”. Внимание на это обратило издание Sports.ru.

В июне Ассоциация мини-футбола России сообщила, что новым участником Высшей лиги в сезоне-2020/21 станет “Спартак-Донецк” из Ростовской области. На тот момент команда продолжала выступать в чемпионате сепаратисткой республики. Президентом клуба был министр юстиции сепаратистов Юрий Сироватко, а на сайте команды заявлялось, что в чемпионате России она будет “представлять республику”.

Сообщение было удалено с сайта, а ютуб-канал передачи “Республиканский футбол” донецкого телеканала Union, ограничил доступ к программе “О завершении сезона АМФ и как зарегистрировать команду из ДНР в России”, в которой вице-президент донецкого “Спартака” рассказывал о том, как она заявлялась в российский турнир. Сайт донецкого “Спартака” перестал работать, на новом сайте “Спартака-Донецк” исчезли все упоминания о сепаратисткой республике, но остались фотографии формы с логотипом генерального спонсора — сети донецких гипермаркетов “Галактика”.

На стартовую игру против подмосковного “Подзембургаза” клуб привёз почти всех игроков, несколько месяцев назад выступавших в чемпионате “ДНР”. У всех игроков кроме украинского гражданство появилось гражданство России. В Ассоциация мини-футбола Sports.ru сообщили, что “Спартак-Донецк” зарегистрирован в Ростовской области (там тоже есть город Донецк). Учредителем команды и её директором является — Елена Юрьевна Сироватко, предположительно, супруга или дочь сепаратистского министра.