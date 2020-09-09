Мария Колесникова задержана и находится в минском СИЗО

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана и помещена в СИЗО в Минске. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на отца оппозиционерки Александра Колесникова.

По словам отца Колесниковой, ему позвонил следователь, уведомил об аресте его дочери и предложил привезти передачу. После задержания оппозиционерки, из семи членов президиума Координационного совета на свободе находится только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу.

Ранее в Минске в квартире Колесниковой прошел обыск, сообщает Еврорадио. Сотрудники правоохранительных органов в балаклавах и гражданской одежде находились в подъезде и не позволяли подойти к двери в квартиру. Они говорили, что "проводятся следственные действия". Два дня назад Колесникова и её соратники Иван Кравцов и Антон Роднянков были похищены. Белорусские власти решили вывезти их на Украину. Кравцов и Роднянков сейчас находятся в Киеве, они рассказали, что Колесникова на границе разорвала паспорт и выбралась из автомобиля через окно.