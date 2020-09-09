Песков: разговоры о поглощении Россией Белоруссии - "чушь"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "абсолютной чушью" предположения о том, что в ходе визита в Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко будут приняты решения о "поглощении" Белоруссии Россией.

По словам Пескова, в ходе визита будут обсуждаться процессы интеграции - но в рамках существующих структур, ЕАЭС, СНГ и Союзного государства. Дату визита Песков не назвал, со ссылкой на источники ряд СМИ сегодня сообщал, что Лукашенко может приехать в Москву 14 сентября. Визит пройдёт на фоне массовых протестов в Белоруссии, которые продолжаются уже месяц.

Страны Запада, в отличие от России, не признали итоги выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. Поддержка Лукашенко, отношения Москвы с которым с начала года постепенно ухудшались, со стороны Кремля привела ряд комментаторов к соображениям о том, что в обмен на эту поддержку Москва будет добиваться уступок от белорусского президента, в том числе по вопросу об интеграции.

В интервью корреспондентам 4-х российских изданий, полная запись которого опубликована в среду, Лукашенко сказал, что интеграция Белоруссии с Россией в соответствии с Союзным договором сейчас невозможна. Он сказал, что нужна экономическая интеграция, однако она должна быть "равноправной".

В интервью Лукашенко высказал мнение, что акциями протеста в Белоруссии руководят некие могущественные силы из-за рубежа. Чаще всего, говоря об этих силах, он упоминал "американцев".

“Управление извне. Управляют американцы из центра под Варшавой через телеграм-каналы. Второй центр - это Чехия. А потом уже Литва и в Украине создают опорные пункты, чтобы влиять на Беларусь” - сказал, в частности, президент Белоруссии. По его словам, хотя центр и расположен "под Варшавой", власти Польши к его деятельности отношения не имеют.

Лукашенко также прокомментировал недавно опубликованное аудио, которое белорусские государственные СМИ представили как "разговор между Берлином и Варшавой" якобы о фальсификации отравления Алексея Навального. По словам Александра Лукашенко, это только отрывок из якобы перехваченного разговора двух американцев, а полная запись передана директору российского ФСБ Александру Бортникову. Опубликованный ранее отрывок заставил многих комментаторов в России усомниться в его подлинности, они указывают на то, что разговор между людьми, называющими друг друга "Майком" и "Ником", звучит неестественно и комично.

Лукашенко предположил, что дестабилизация Белоруссии - это не главная цель внешних сил, а главная их цель - это Россия. По словам Лукашенко, Белоруссия, подавив протесты, защитила Россию и готова её защищать от внешней агрессии.

Президент Белоруссии также рассказал свою версию истории о задержании в стране перед выборами 33 граждан России, предполагаемых наёмников ЧВК. По его словам, он до сих пор не знает, зачем эти люди приезжали в Белоруссию, хотя и допускает версию о том, что украинские спецслужбы - как он выразился, под диктовку США - устроили провокацию с целью выманить их на Украину. "Американцы", по словам Лукашенко, влияют и на украинского президента Владимира Зеленского.

Говоря о задержаниях и избиениях российских журналистов в первые дни протестов в Минске, Лукашенко предложил "перевернуть эту страницу". Он напомнил о поговорке "Лес рубят - щепки летят" и сказал, что бойцы ОМОН, действуя жёстко, не допустили, как он выразился, "блицкрига".

Уже месяц продолжаются массовые акции против фальсификаций на выборах и полицейского насилия. Белорусская оппозиция сформировала Координационный совет для переговоров с властями, однако Лукашенко отверг возможность таких переговоров. Из 7 членов президиума совета шестеро сейчас арестованы или же покинули Белоруссию, в стране и на свободе остаётся только Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.