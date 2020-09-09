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Замминистру энергетики предъявлено обвинение в хищении 603 миллионов рублей

Анатолий Тихонов (справа)

Следственный комитет предъявил обвинение в хищении не менее 603 миллионов рублей заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову, его советнику и двум вице-президентам одного из крупнейших российских IT-холдингов “Ланит”, сообщается на сайте ведомства. Сегодня суд рассмотрит ходатайство об их аресте.

Тихонов был задержан 8 сентября у себя дома. Как утверждается, он пытался скрыться от следствия и был случайно найден сотрудниками ФСБ и МВД во время обыска у себя дома. Обыски были проведены и в министерстве энергетики, и в домах других подозреваемых в хищениях.

По версии следствия, деньги были похищены в ходе создания государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. Она была включена в госпрограмму развития энергоэффективности. На неё было выделено 968 миллионов рублей, пишет “Коммерсантъ”.

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