Тихановская в Варшаве встретилась с премьером Польши

Светлана Тихановская – соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах 9 августа, против официальных результатов которых в Белоруссии уже месяц проходят акции протеста, – в среду посетила Варшаву, где встретилась с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Это её первый выезд за пределы Литвы, куда она под давлением властей выехала вскоре после выборов. Тихановскую приветствовали сотни её сторонников.

Тихановская и польский премьер приняли участие в церемонии открытия "Белорусского дома" – культурного центра белорусской диаспоры в Польши. Под "Белорусский дом" передано бывшее здание посольства Туниса. Над зданием поднят национальный бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов против Лукашенко.

Премьер Польши заявил, что Варшава и весь Европейский союз "поддерживают белорусский народ в его стремлении жить в условиях свободы и демократии". Он назвал Польшу "открытым домом" для всех белорусов, которым необходима помощь.

Тихановская также выступила в Варшавском университете. Она заявила, что протесты в Белоруссии, несмотря на насилие со стороны властей, должны оставаться мирными.

Акции протеста в Белоруссии поддерживают практически все политические силы Польши. Представляющий оппозицию бывший глава Европейского совета Дональд Туск, в частности, предложил выдвинуть Светлану Тихановскую и её супруга Сергея, который находится в Белоруссии под стражей, на Нобелевскую премию мира.

Лукашенко обвиняет Польшу и Литву во вмешательстве в дела Белоруссии. При этом в интервью российским СМИ он заявил, что главная роль во "вмешательстве" принадлежит не Польше, а США.

Ранее в среду было распространено обращение Тихановской к гражданам России. Она заявила, что белорусские протесты не направлены против России, и призвала не верить, как она выразилась, "пропаганде" российских государственных СМИ.